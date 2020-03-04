Панин раскаялся в поддержке присоединения Крыма и пожелал всем россиянам смерти

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4 марта 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Российский актер Алексей Панин, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Отечественный актер Алексей Панин раскаялся в том, что раньше поддерживал вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. По данному вопросу артист высказался в ходе размещенного на YouTube видеоинтервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Панина, он верил в «российскую пропаганду», однако затем актеру «немножко открыли глаза». Как отметил артист, в настоящий момент ему стыдно за свои высказывания в поддержку присоединения Крыма.

Также собеседник Гордона рассказал о своих планах эмигрировать в Испанию и заявил о том, что больше не ассоциирует себя с Россией. Кроме того, Панин, используя нецензурные выражения, пожелал всем жителям РФ смерти.

Ранее украинский политик Елена Бондаренко поведала о сорванной Москвой «аннексии» Крыма Соединенными Штатами.