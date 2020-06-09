В каком интересном доме Михаил Ефремов будет отбывать домашний арест

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9 июня 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Доходный дом Бройдо, фото: 2do2go.ru

Актер Михаил Ефремов будет отбывать домашний арест в квартире, которая находится в известном доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы, в Плотникове переулке.

Дом был возведен в 1907 году. Историки называют его одним из самых необычных зданий в городе. Дом носит название «Дом с писателями», его фриз – композиция из фигур Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз. 10 марта 1908 г. Г.Е. Бройдо продал свое владение дворянину П.П.Александрову и вдове сына статского советника В.В.Шестаковой, которым здание принадлежало до 1917 года. Но в истории Москвы строение известно именно как "дом Бройдо".



Дом Бройдо – жилой доходный дом, все этажи которого были заняты квартирами, сдаваемыми внаем состоятельным жильцам. В нем проживали и владельцы дома П.П.Александров и В.В.Шестакова. В полуподвале находились подсобные помещения. После 1917 года квартиры были превращены в коммуналки.

Под домашним арестом Михаил Ефремов не сможет использовать средства связи и интернет, а выходить из квартиры ему может разрешить только следователь.