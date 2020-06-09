Михаила Ефремова официально задержали, возбуждено уголовное дело

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9 июня 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российского актера Михаила Ефремова официально задержали после смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом задержании сообщается на официальном сайте главного управления МВД России по городу.

На сайте министерства говорится, что «водитель иномарки», который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, «задержан в порядке статьи 91 УПК». Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Допрос Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, начавшийся днем во вторник, постоянно срывался из-за жалоб актера на самочувствие. До этого полиции не сразу получилось доставить Ефремова к следователям. Как сообщают источники СМИ, у российского актера в организме были обнаружены запрещенные вещества.

Генри Резник объяснил, почему адвокаты не хотят защищать Михаила Ефремова.