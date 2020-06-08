Очевидцы уточнили детали стрельбы на юго-западе Москвы: «Мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 июня 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: полицейская машина, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Очевидцы раскрыли подробности ночной стрельбы на юго-западе Москвы. Известно, что бывший чиновник Дмитрий Павлов ранил из охотничьего карабина двух соседей – мужчину и женщину.

«Олег падает, говорит: "У меня нога, мне прострелили ногу". Девочка падает и говорит: "У меня рука". Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" Я ремень снял, ногу перетянули, полиция затащила его сюда, начали вызывать скорую», - вспоминает собеседник.

Другая местная жительница отметила, что стрельба длилась около двадцати минут. При этом нарушитель «стрелял на поражение» - сначала по припаркованным машинам, а потом по людям у подъезда.

Ранее сообщалось, что злоумышленнику может грозить пожизненный срок. Возбуждены уголовные дела по трем статьям «покушение на убийство», «хулиганство» и «нападение на сотрудника правоохранительных органов». Однако опросить задержанного пока невозможно из-за ранения в бок.