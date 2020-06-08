Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненное заключение

В понедельник утром стало известно, что мужчине, который открыл стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное заключение.
Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры, расположенной в доме на улице Строителей. В результате случившегося ранения получили двое прохожих и сотрудник правоохранительных органов. В ходе задержания нападавший также был ранен.
По факту происшествия возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство, а также хулиганстве.
Ранее стало известно, что нарушителем является бывший замглавы Департамента науки.