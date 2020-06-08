Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненное заключение

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8 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

В понедельник утром стало известно, что мужчине, который открыл стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное заключение.

Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры, расположенной в доме на улице Строителей. В результате случившегося ранения получили двое прохожих и сотрудник правоохранительных органов. В ходе задержания нападавший также был ранен.

По факту происшествия возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство, а также хулиганстве.

Ранее стало известно, что нарушителем является бывший замглавы Департамента науки.