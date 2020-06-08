Стрелявший из окна в прохожих москвич оказался бывшим чиновником, ранены два человека

Стали известны подробности о личности мужчины, который открыл стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы вечером в воскресенье, 7 июня. Нарушителем является бывший замглавы Департамента науки, сообщает kp.ru.
50-летний Дмитрий Павлов начал стрелять по стоящим около подъезда людям из охотничьего карабина из окна пятиэтажки на улице Строителей. В результате инцидента были госпитализированы мужчину с ранением ноги и женщину с ранением руки.
Однако при задержании бывший чиновник отказался добровольно отдать оружие и сдаться. Возбуждено уголовное дело по двум статьям «хулиганство» и «покушение на убийство».
В 2004 году Павлов занял пост заместителя руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы. Сейчас является безработным.