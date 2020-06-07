На юго-западе Москвы открыли стрельбу из окна дома

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7 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: полицейская машина, pixabay.com

В воскресенье, 7 июня, неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«В полицию около 22.18 поступило сообщение о стрельбе на улице Строителей, дом №5», - уточнили в ведомстве.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что злоумышленник произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия.

Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливается личность нарушителя.

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