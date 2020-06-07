Появилось видео смертельного ДТП с такси и Ferrari в Санкт-Петербурге

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7 июня 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео смертельного ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта в воскресенье, 7 июня. В результате аварии погиб один из водителей.

Столкновение произошло между Ferrari и такси Volkswagen Polo. Согласно источнику, элитное авто на полной скорости влетело в иномарку. Водителя первой машины госпитализировали в состоянии средней тяжести, второй – погиб. Однако из такси извлекли пассажирку с заднего сидения, она в больнице.

«Я сначала думала, что водитель мертв, потому что там подушка безопасности, видимо, сработала: он сидел скрючившись, уткнувшись в руль. Цвет лица бело-зеленый совершенно», - поделился очевидеца, увидев водителя Volkswagen Polo.

фото: РЕН ТВ.