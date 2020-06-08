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Появилась информация о состоянии стрелявшего в людей на юго-западе Москвы

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Появилась информация о состоянии стрелявшего в людей на юго-западе Москвы
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах утром в понедельник, 8 июня, рассказал о состоянии мужчины, который вечером в воскресенье открыл стрельбу по людям из окна квартиры на юго-западе Москвы.

По словам источника, нападавший во время задержания получил ранение в бок, вследствие чего ему требуется медицинская помощь. По этой причине злоумышленника пока не могут допросить.

Ранее сегодня стало известно, что мужчина, стрелявший в людей в столице, может получить пожизненный срок. В результате происшествия пострадали двое прохожих и полицейский.

Появилась также информация о том, что нападавший в прошлом был чиновником.

ЕТ

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