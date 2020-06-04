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МЧС просит привлечь зарубежные спутники для съемки ЧП в Норильске

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС просит привлечь зарубежные спутники для съемки ЧП в Норильске
спутник, фото: pixabay.com

МЧС России попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования, чтобы заснять разлив топлива в Норильске. Об этом сообщили 4 июня в госкорпорации "Роскосмос".

Сегодня была активирована Международная Хартия в целях мониторинга разлива топлива в Норильске. Планируется также космическая съемка строительства медцентров по борьбе с COVID-19 на территории России, последствия обрушения моста в Мурманске, извержение вулкана в Сахалинской области.

В Норильске с поверхности реки Амбарная удалось собрать порядка 140 тонн дизельного топлива, которое вылилось в водоем после аварии на ТЭЦ-3, рассказали в «Норникеле». СК возбудил дело по статье «халатность» из-за задержки информирования о ЧС в Норильске . Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

НС

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