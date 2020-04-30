СКР проводит расследование гибели главврача Звездного городка, у которой подозревали COVID

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30 апреля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА) совместно со Следственным комитетом России проводит расследование гибели заведующей отделением скорой медицинской помощи в Звездном городке.

Наталья Лебедева, которая 20 апреля была госпитализированная с подозрением на COVID-19, 24 апреля женщина выпала из окна палаты в федеральном научно-клиническом центре.

В ФМБА назвали несчастным случаем смерть завотделением скорой медицинской помощи МСЧ №2 ЦМСЧ №119 ФМБА России в п. Звездный городок. Коллектив ФМБА России выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Натальи Лебедевой. "Она была настоящим профессионалом своего дела, ежедневно спасая человеческие жизни", - отметили коллеги врача.

В Звездном городке первым пациентом, у кого выявлен коронавирус, был руководитель авиационного управления Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, заслуженный военный летчик, который занимается непосредственной подготовкой космонавтов. Как сообщалось на официальном сайте Звездного городка, заражены несколько человек.

Коллеги Натальи Лебедевой не исключили, что ее начальство обвиняло в том, что она не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила заражение коронавирусом нескольких медиков.

В Красноярске из окна краевого госпиталя для ветеранов войн выпала и.о. главного врача Елена Непомнящая.