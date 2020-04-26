Знакомые выпавшей из окна заведующей госпиталя ветеранов в Красноярске назвали возможную причину поступка

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26 апреля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

СМИ пообщались с близкими и.о. главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн в Красноярске Елены Непомнящей, которая накануне выпала из окна. Они рассказали, какая женщина была в жизни, и что могло послужить толчком для такого поступка, сообщает kp.ru.

«Да, может быть отстраненным, чуть холодным, но разговаривает аргументировано, не заставляет, а объясняет, убеждает. Из-за такого не случается беды, возможно, это стало лишь катализатором … Думаю, у Елены что-то произошло … Но только очень сильное личное потрясение вкупе с каким-то катализатором может приводить к подобному, по крайней мере, таких женщин, как она», - пояснил близкий друг – врач.

Собеседник добавил, что Елена - решительная женщина, и она бы справилась с ситуацией вокруг коронавируса в госпитале, если бы «у нее не было других проблем». Он отметил, что это только предположение.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал Елену «бойцом», «ответственным» и «добропорядочным человеком».

«Болела за свое дело… Ведь понятно, что нагрузка была большая. Не жаловалась никогда на условия работы, стойко переносила все тяготы… я просил звонить, если потребуется какая-то помощь. В данном случае звонка никакого не было. Я не могу давать никакие оценки по поводу случившегося… Правоохранительные органы должны дать соответствующую оценку», - высказал он.

Ранее сообщалось, что Елена жива, но получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу скорой помощи, где провели срочную операцию. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.