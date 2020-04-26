В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов войн выпала из окна, женщина находится в реанимации

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26 апреля 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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В Красноярске исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения. Женщина жива, но получила тяжелые травмы. В минздраве Красноярского края сообщили, что сейчас и.о. главврача госпиталя находится в реанимации.

Медики пока не делают прогнозов по ее состоянию. В минздраве не раскрыли обстоятельства инцидента.

Местные СМИ пишут, что врио главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже в субботу днем.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой помощи, где провели срочную операцию. Жизнь ей удалось спасти, но состояние оценивается как тяжелое.

Вчера сразу после ЧП месте работали правоохранительные органы. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Обязанности начальника КГБУЗ "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" исполняла Елена Непомнящая, говорится на сайте учреждения. Ранее корпус госпиталя на улице Вильского, 11 перепрофилировали на прием больных с пневмонией и готовили 80 коек для приема больных с коронавирусом.