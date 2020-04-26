Появилась информация о выпавшей из окна «коронавирусной» больницы заведующей «скорой»

Заведующая скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве, от полученных травм женщина скончалась. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.
Инцидент произошел 24 апреля в больнице на юге столицы. Отмечается, что во время трагедии медработник находилась в перепрофилированном под больных коронавирусом нового типа отделении. Она проходила там лечение.
Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Красноярске из окна краевого госпиталя для ветеранов войн выпала и.о. главного врача Елена Непомнящая. Близкие рассказали возможную причину инцидента. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.