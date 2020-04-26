Появилась информация о выпавшей из окна «коронавирусной» больницы заведующей «скорой»

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26 апреля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: pixabay.com

Заведующая скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве, от полученных травм женщина скончалась. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

Инцидент произошел 24 апреля в больнице на юге столицы. Отмечается, что во время трагедии медработник находилась в перепрофилированном под больных коронавирусом нового типа отделении. Она проходила там лечение.

Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Красноярске из окна краевого госпиталя для ветеранов войн выпала и.о. главного врача Елена Непомнящая. Близкие рассказали возможную причину инцидента. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.