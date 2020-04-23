В квартире Елены Батуриной обнаружили тело пенсионерки, сообщают СМИ

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23 апреля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НеМалахов

Елена Батурина. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Anatoly Lomokhov

В квартире одной из богатейших россиянок Елены Батуриной якобы обнаружили тело пожилой женщины, сообщают Интернет-источники. Сообщается, что тело 72-летней пенсионерки могло пролежать в московской квартире около двух недель.

Согласно имеющейся информации, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на юго-востоке столицы что-то произошло, после чего на место происшествия якобы был отправлен наряд полиции и сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь квартиры, где и обнаружили труп, сообщает Telegram-канал НеМалахов.

В списке проживающих в квартире оказалась и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, а также ее родители.

Отмечается, что официального подтверждения случившегося пока не поступало.