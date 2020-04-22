В Крыму найдено тело замглавы департамента культуры Москвы

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22 апреля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Днем в среду, 22 апреля, стало известно, что тело заместителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина найдено в Крыму. Соответствующую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент устанавливаются причина и обстоятельства кончины чиновника. Подчеркивается, что следов насильственной смерти на теле Леонида Ошарина выявлено не было.

Информацию об обнаружении замглавы департамента культуры Москвы мертвым подтвердил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что заместитель министра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин уехал в Крым еще в конце марта текущего года и пропал без вести. Последний раз чиновник был замечен 30 марта в Ялте, куда он прибыл на такси.