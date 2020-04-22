В Крыму бесследно исчез замминистра культуры Москвы. Полицейские и волонтеры усиленно ищут чиновника

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22 апреля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель министра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин отправился в Крым еще в конце марта и там пропал без вести. Последний раз его видели в Ялте 30 марта, куда он приехал на такси.

Как пишет канал «Mash», сохранилась видеозапись, где, вероятно, Ошарин выходит из машины, но лица его там не видно. Ни в больницах, ни в моргах города чиновника не нашли. Родственники хватились Ошарина только 18 апреля и обратились в полицию. Поиски чиновника ведутся сотрудниками правоохранительных органов и силами волонтеров. Но пока нет никакого результата.

Напомним, Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого он был директором Московского академического театра им. Вл. Маяковского, директором театра «Et Cetera» под руководством А. Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.