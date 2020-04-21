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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме под Архангельском

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме под Архангельском
пожарные, pixabay.com
В Котласском районе Архангельской области вспыхнул пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В региональном СУСК уточнили, что в результате возгорания погибли два мальчика 2,5 года и 7 лет.
 
Пожар вспыхнул минувшей ночью в частном деревянном доме в городе Сольвычегодске Котласского района. В момент происшествия мать детей ночевала в бане. Две девочки 6 и 9 лет успели покинуть горящий дом, а два мальчика погибли. Предполагается, что возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем семилетнего ребенка.
 
По факту случившегося возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
ЕТ

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