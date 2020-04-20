Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 апреля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Новосибирске студент забрался по выступам балконов и спас девочку из горящей квартиры.Он также помог спуститься ее родителям.

Молодой парень, который спас ребенка, жил на первом этаже. Он услышал кричащих людей, растягивавших одеяло, чтобы поймать девочку. Студент решил взять спасательную операцию в свои руки. Он забрался на четвертый этаж, цепляясь за выступы балконов. Люди открывали окна, чтобы помочь ему. Родители передали ребенка, замотанного в покрывало, спасителю.

Мать умоляла не уронить девочку. Пожарные подъехали вовремя. Они приставили лестницу, и парень, держа ребенка, спустился на третий этаж. Он передал девочку жителям квартиры, а сам держал лестницу, чтобы спустились родители малышки.