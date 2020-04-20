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Во Владивостоке пациент с COVID-19 на несколько часов сбежал из больницы

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке пациент с COVID-19 на несколько часов сбежал из больницы
анализы, Kay Nietfeld/dpa
Во Владивостоке пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция" на несколько часов самовольно покинул больницу. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в УМВД РФ по Приморскому краю.
 
Дежурный врач приемного отделения медицинского учреждения обратился в полицию с заявлением о том, что пациент с подтвержденным COVID-19 временно ушел из здания больницы. 38-летний мужчина вернулся в медучреждение через несколько часов, после чего его госпитализировали в инфекционное отделение другой больницы.
 
В отношении пациента возбудили административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
ЕТ

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