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В России за сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 4268

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 4268
анализ крови, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency
В России за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 4268. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
 
Согласно последним данным, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в 76 регионах Российской Федерации.
 
В общей сложности к настоящему моменту на территории России зафиксировали 47 121 случай коронавируса нового типа в 85 регионах. За прошедшие 24 часа от COVID-19 в стране скончались 44 человека. Общее число летальных исходов увеличилось до 405.
ЕТ

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