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В Таиланде 48-летний гражданин России умер в госпитале от коронавируса

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Таиланде 48-летний гражданин России умер в госпитале от коронавируса
pixabay.com

В Таиланде 48-летний гражданин России умер в госпитале от коронавирусной инфекции. Утром сегодня, 5 апреля, российские дипломаты, служащие в Таиланде, сообщали, что в больницах тайского города Паттайя находятся семеро россиян с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19.

Вечером в тот же день заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что в госпитале в Паттайе скончался россиянин.

В конце марта мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в один из госпиталей в курортном городе Паттайя. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Супруга мужчины находится в том же госпитале на карантине.

В Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 2169 человек. По данным на утро воскресенья 5 апреля, 23 человека скончались.

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