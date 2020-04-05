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В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа
Паттайя, pixabay.com
На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России. В настоящий момент заболевшие россияне находятся в инфекционных отделениях больниц курортного города Паттайя.
 
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в воскресенье, 5 апреля, подчеркнул, что диагноз "коронавирусная инфекция" у семерых граждан РФ к настоящему моменту официально подтвержден.
 
Напомним, в конце марта 2020 года посольство Российской Федерации в Таиланде заявляло о троих заболевших COVID-19 россиянах.
ЕТ
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