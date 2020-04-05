В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России. В настоящий момент заболевшие россияне находятся в инфекционных отделениях больниц курортного города Паттайя.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в воскресенье, 5 апреля, подчеркнул, что диагноз "коронавирусная инфекция" у семерых граждан РФ к настоящему моменту официально подтвержден.