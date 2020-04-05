Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму количество зараженных COVID-19 увеличилось до 20 человек

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму количество зараженных COVID-19 увеличилось до 20 человек
Крым, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Крыма увеличилось до 20. Как сообщил в воскресенье, 5 апреля, глава республики Сергей Аксенов, за минувшие сутки выявили два новых случая.
 
Режим всеобщей самоизоляции населения на территории Крыма официально действует до 6 апреля, а в Севастополе – до 12 апреля.
 
Аксенов отметил, что за сутки заразились два человека, которые являются членами семьи одного из последних заболевших, приехавшего из Москвы. По словам главы республики, других случаев на сегодняшний день на территории Крыма не зарегистрировано.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью