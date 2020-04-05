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На Украине количество заразившихся COVID-19 выросло до 1251 человека

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине количество заразившихся COVID-19 выросло до 1251 человека
градусник, pixabay.com
За ночь количество заболевших коронавирусной инфекцией нового типа на территории Украины увеличилось с 1225 до 1251. Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья минздрава страны.
 
Ранее в ведомстве сообщали о 1096 заболевших, 32 жертвах коронавируса, а также 25 выздоровевших.
 
В министерстве подчеркнули, что из 1251 подтвержденного случая заражения на Украине 74% приходится на лиц в возрасте от 30 до 69 лет. Уточняется также, что количество скончавшихся и вылечившихся от COVID-19 к настоящему моменту не изменилось.
ЕТ
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