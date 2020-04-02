В Ярославле на три месяца лишили прав водителя: мужчина не давал проехать скорой с ребенком

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2 апреля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Ярославле водителя, который во дворе не давал проехать скорой помощи, лишили на три месяца права управлять автомобилем. Об этом рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Известно, что в салоне скорой плакал грудной ребенок, но она не могла отъехать от дома, потому что впереди в узком дворовом проезде стояла машина с водителем за рулем. Врач включил сирену с мигалкой, но это ничего не изменило. Тогда медик потребовал у автомобилиста, чтобы он уехал, но мужчина согласился не сразу. Теперь он признан виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 12.17 КоАП.

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