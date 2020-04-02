Ученые выяснили, как рацион влияет на агрессивность женщины

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Американские ученые нашли главную причину конфликтов в супружеских парах: как оказалось, все дело в банальном дефиците глюкозы в организме.

В исследовании были задействованы добровольцы из нескольких штатов. Специалисты задались вопросом, как связаны психологическая совместимость и гармония в паре с образом жизни, физической активностью, питанием. Было выяснено, что психологическое напряжение значительно возрастает при нехватке глюкозы в организме супругов. Особенно эта зависимость характерна для женщин: если в рационе не хватает сладкого, агрессивность дам заметно возрастает, они буквально нарываются на скандал на пустом месте. Причем в процессе спора уровень глюкозы падает еще сильнее, отчего женщина порой впадает в состояние истерики.

Исходя из этого, специалисты советуют мужьям перед важным разговором угостить свою половинку чем-то сладким — мороженым, тортиком, шоколадкой, и себе при этом не отказывать. После сладкого чаепития вероятность позитивного результата значительно повышается. Кстати, шоколад — идеальное антиконфликтное средство. Он быстро восполняет запас глюкозы и к тому же сам по себе поднимает настроение, что очень важно при выяснении отношений.