В США самолёт сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Во время учебной миссии самолёт ВВС США A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей, в результате чего произошёл непреднамеренный сброс трёх невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида недалеко от населённого пункта Суванни-Спрингс.

Согласно источнику, BDU-33 - это учебный боеприпас весом 11,3 кг, имитирующий бомбу M1a-82, вес которой может составлять около 227 кг, - сообщается на сайте военной базы США Moody.

В сообщении базы отметили, что боеприпас содержит небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения не следует его трогать или приближаться к нему, а срочно обратиться в командный пункт и местные органы власти.

В одном издании рассказали, что самолеты ВВС США, начиная с 1995 года, столкнулись с более ста тысячами птиц, в результате чего потеряли 13 самолетов и 27 военных, - передаёт РБК.