В Москве на Озерковской набережной столкнулись 6 машин, есть жертвы

Серьезное ДТП произошло в центре Москвы на Озерковской набережной около дома N84 накануне вечером около 22.30 мск: столкнулись сразу шесть автомобилей. Один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

В результате ДТП пострадали еще пять человек. Двоих раненых извлекали из автомобилей спасатели при помощи специального оборудования.

У одной из машин при столкновении был поврежден бензобак. Пожара удалось избежать. Пожарные смывали разлившийся бензин с проезжей части. На Садовом кольце в районе ДТП образовалась пробка. Движение на набережной было практически заблокировано.