Москва: полиция затащила на беседу сотню вооружённых людей с Манежки
9 октября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В столице накануне около сотни молодых людей с файерами, арматурой и травматикой на Манежной площади в центре города были пойманы и отведены в полицейские участки за попытку провести несанкционированную акцию.
Всех нарушителей порядка доставили в отделения полиции "для проведения профилактических бесед", указывается в сообщении столичного управления МВД.
Акцию пытались провести молодые люди в память об убитом в подмосковном Подольске болельщике ЦСКА Андрее Урюпине.
Напомним, фанат умер, а его товарищ был госпитализирован 2 октября после вооружённого нападения.
Личность убийцы полицейские уже установили. Нападавший — уроженец Азербайджана, но Следственный комитет подчеркивает: конфликт не имел национальных мотивов.