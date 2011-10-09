Москва: полиция затащила на беседу сотню вооружённых людей с Манежки

В столице накануне около сотни молодых людей с файерами, арматурой и травматикой на Манежной площади в центре города были пойманы и отведены в полицейские участки за попытку провести несанкционированную акцию.

Всех нарушителей порядка доставили в отделения полиции "для проведения профилактических бесед", указывается в сообщении столичного управления МВД.

Акцию пытались провести молодые люди в память об убитом в подмосковном Подольске болельщике ЦСКА Андрее Урюпине.

Напомним, фанат умер, а его товарищ был госпитализирован 2 октября после вооружённого нападения.

Личность убийцы полицейские уже установили. Нападавший — уроженец Азербайджана, но Следственный комитет подчеркивает: конфликт не имел национальных мотивов.