Дайвер нашел в Москве-реке автомат Калашникова

Автомат Калашникова нашел на дне Москва-реки накануне аквалангист, совершавший погружение. Москвич, занимавшийся дайвингом возле Крылатского моста, во время своего погружения нашел на дне реки пакет с автоматом.

Поднявшись на берег, аквалангист вызвал полицию. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, как автомат Калашникова оказался в московской реке и не использовался ли он для совершения преступлений. Не исключено, что оружие выбросили в воду, чтобы скрыть улики.