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//Происшествия

Террорист-смертник взорвал военную базу на востоке Афганистана, есть жертвы

16 апреля 2011, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

В восточной провинции Афганистана Лагман утром в субботу прогремел взрыв  на территории армейской базы "Камбири". Был взорван штаб корпуса афганской национальной армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны Афганистана. В настоящее время выясняются причины взрыва. одна из версий - проникновение террориста-смертника на территорию базы. в результате взрыва погибли четверо военнослужащих афганской национальной армии, еще восемь человек ранены. Накануне в городе Кандагар аналогичным образом был взорван штаб сил безопасности полиции. В результате взрыва погиб начальник управления Хан Мохаммад Моджахед.

ЕЛ

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