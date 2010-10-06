Смартфоны в недалеком будущем смогут выполнять функции переводчика

В недалеком будущем должна появиться программа для смартфонов, которая будет выполнять синхронный перевод с одного языка на другой.

Вице-президент Google Филипп Шиндлер заявил: "Несколько лет назад я бы сам назвал это безумием, но сейчас я уверен, что время появления такой системы не за горами, и уже можно назвать конкретный год".

По мнению Шиндлера, задача корректного распознавания речи считается более сложной, чем онлайновый перевод текстовой информации, но у Google в этой области есть неплохой задел. Корпорация уже разработала мультиязычный сервис голосового поиска информации, позволяющий надиктовать запрос в микрофон мобильного устройства, например, смартфона, однако эффективность функции распознавания речи в настоящее время сильно зависит от громкости фонового шума, особенностей произношения конкретного человека и используемых им слов.

Над технологиями распознавания речи и онлайн-перевода работает не только Google, но и многие другие компании, в том числе отечественные "Яндекс" и ABBYY, передает РИА Новости.



