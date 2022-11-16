Золотой век эпохи застоя: сожалеем о распаде СССР, но возвращаться туда не желаем

Аргументы Недели → История 13+

16 ноября 2022, 16:21

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев умер 40 лет назад – 10 ноября 1982 года. Множество социологических исследований свидетельствуют, что 18-летний период его правления вспоминается старшими поколениями как золотой век нашей страны. От 56 до 75% положительно отзываются об эпохе «застоя».



Люди испытывали друг к другу доверие, в стране царили дисциплина и порядок, промышленность была мощной, а социальная защищённость граждан – реальной. 29% россиян считают, что власть тогда была «близкой к народу». О распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, но вернуться на путь, которым он двигался, согласны лишь 28% респондентов. Получается довольно странный Эдем, возвращения в который мало кто хочет. С фигурой Брежнева похожая история: его считают одновременно и чуть ли не лучшим руководителем в истории, и маразматиком, которого сегодня хотели бы видеть во главе страны очень немногие.



При Брежневе реальные доходы советского человека выросли в полтора раза. Отдельные квартиры перестали быть редкостью, у многих появились «жигули» и «москвичи». Почти бесплатно раздавались садоводческие 6 соток и льготные путёвки в санатории. Два выходных в неделю, почти месяц отпуска (который тогда далеко не во всех странах на Западе был), почти бесплатная медицина. Власти сквозь пальцы смотрят на самиздат и западную рок-музыку. Всё это создаёт иллюзию сказочного благополучия после мрачных сталинских времён.



Старт косыгинской реформы в 1965 г. был попыткой вдохнуть новую жизнь в хозяйство. «Щёкинский эксперимент» с гибкими зарплатами и другие находки команды Косыгина впоследствии легли в основу китайских реформ при Дэн Сяопине. А в СССР модернизацию свернули, поскольку появился другой путь наполнения казны: в 1969-м пустили в эксплуатацию крупнейшее в мире Самотлорское нефтяное месторождение. А в 1970-е годы цены на нефть выросли в несколько раз и появилась возможность содержать сателлитов и поддерживать стабильные цены, не порождая независимый бизнес и ни с кем не делясь властью.



Но почему же тогда россияне и 40 лет спустя ностальгируют по брежневской эпохе, если экономика была неэффективной, зарплаты невысокими и даже в Турцию на отдых не выехать? Если руководители страны вели себя с народом как с малыми детьми, а народ узнавал правду, только читая между строк? Специалисты уже несколько десятилетий бьются над загадкой, что же так привлекало граждан позднего СССР.



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