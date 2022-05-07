Сколько грамм водки разрешалось пить советским воинам во время Великой Отечественной

Война – дело серьёзное, а защита Родины и подавно. Только вот есть и пить тоже нужно, а иначе сил не хватит для жестокого сраженья и для победы над врагом. Так вот, что же всё-таки потребляли наши советские бойцы во время тяжёлых боёв с фашистскими захватчиками? И что они пили? Давайте разберёмся поподробнее.
Начнём с того, что с обычной водой проблем в основном не было. А вот с алкоголем история куда интереснее. Эксперт Андрей Горбунов в беседе с представителями СМИ немало рассказал про рацион советского воина и конечно же про выпивку. Известно, что до июня 1942 года действовало особое правило «наркомовских 100 грамм». Как раз именно столько водки полагалось в сутки на красноармейца и офицера первой линии действующей армии. Но потом всё изменилось. По новому постановлению Госкомитета обороны водку стали получать только бойцы, участвующие в серьёзных наступательных операциях.
«Алкоголь выдавали тем, кто участвовал в боях, причём в тяжелейших, - отметил господин Горбунов. - Если просто обменялись артобстрелами, это не считается». Все остальные же бойцы получали 100 грамм только в дни революционных и общественных праздников. Выпивать до запредельного уровня запрещалось категорически. С этим представители власти боролись беспощадно. Ведь, как известно, пьяный солдат – синоним «неспособный». Такие воины представляют опасность в первую очередь для своих же соратников. И потому пьянство считалось недопустимым. Но бывало и так, что ужасы войны не все выдерживали и напивались техническим спиртом. После этого обычно наступал летальный исход.
Также помимо алкоголя выдавалась и махорка, в умеренных количествах. Махорка обычно предназначалась солдатам, а вот офицеры получали сигареты. Но это опять же не для всех. Некурящим женщинам выдавали 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет. Эти «реформы» были введены уже после 1944 года.
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