Без службы криптографии и шифрования Вторая мировая война длилась бы на два года дольше

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7 мая 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Сражения Великой Отечественной войны выигрывались не только воинами на поле боя, но и людьми, о которых мы и сегодня очень мало знаем. Но благодаря разведчикамкриптографам были сохранены сотни тысяч жизней наших солдат.



5 мая 1921 года была создана в нашей стране государственная служба криптографии и шифрования. Но ещё раньше, 13 ноября 1918 года, в составе организационного управления всероссийского Главного штаба появилось Первое шифровальное отделение. Этот день как свой профессиональный праздник отмечают армейские шифровальщики. В годы войны на них легла огромная нагрузка.



Раньше в мирное время повсеместно применялись ручные методы шифрования. Они занимали огромное количество времени и были недостаточно эффективны. Так, на шифрование небольшого приказа уходило до 6 часов работы, примерно столько же требовалось на то, чтобы расшифровать полученное сообщение. Поэтому в 1937 году в Ленинграде на заводе «209» был образован комбинат техники особой секретности. Его основной задачей стало создание шифровальной техники для скрытого управления войсками: в 1939 году была создана шифровальная машина, которая получила название М-100. Основным недостатком этой машины был немалый вес. Устройство весило 141 килограмм. В 1939 году была запущена в серийное производство шифровальная машина К-37 «Кристалл», которая упаковывалась в ящик весом всего 19 килограммов. К началу войны на вооружение шифровальных органов СССР было принято свыше 150 комплектов шифровальных устройств К-37.



В годы войны на машинную шифросвязь легли огромные нагрузки. Только шифровальной службой РККА (8-й отдел) за период войны было отработано 1,5 млн шифротелеграмм и кодограмм. Очень часто сотрудникам управления приходилось обрабатывать до 1500 шифрограмм в день, тогда как суточная норма составляла всего 400 шифрограмм. По мнению западных историков, если бы не работа службы криптографии и шифрования, Вторая мировая война длилась бы на два года дольше.



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