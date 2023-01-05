Переохлаждение, рост атмосферного давления, приступы астмы: резкие морозы могут быть опасны для здоровья

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5 января 2023, 12:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

2023 год начался с очень тёплой и мягкой погоды. Но было очевидно, что это ненадолго. И вот к нам близится период лютых холодов, который несомненно заставит нас всех одеться теплее.

Для тех, кто соскучился по настоящей русской зиме – грядущее изменение погоды станет настоящим подарком. Но всё же эксперты предупреждают, что резкое похолодание - это, мягко говоря, не слишком благоприятное течение событий. Морозы придут всего на несколько дней (6-10 января), но данный факт не отменяет угрозы для здоровья некоторых людей.

Начнём с того, что существует риск обморожения и переохлаждения, если не утепляться и долго бродить по улицам. Особенно важно помнить о таких рисках тем, кто желает пойти на рождественские ночные службы в храмы. Да и тем, кто собирается просто покататься на лыжах или санках в выходные, тоже следует быть осторожнее.

Далее эксперты обращают внимание на стремительный рост атмосферного давления. Он начнётся вместе с понижением температуры. На такие скачки могут негативно отреагировать гипертоники и люди со всевозможными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наконец, лютые морозы очень опасны для астматиков. При выходе из тёплого помещения на холод возможен приступ бронхоастмы. В этом случае, главное – вовремя среагировать, чтобы не было серьёзного ухудшения.