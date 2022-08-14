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Врач Бережная порекомендовала людям с диабетом и больными почками с осторожностью употреблять арбуз

, 07:55

Врач Бережная порекомендовала людям с диабетом и больными почками с осторожностью употреблять арбуз
арбуз, https://unsplash.com/photos/eiNdbqWZww4

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в ходе разговора с журналистами в воскресенье рассказала, при каких заболеваниях арбузы следует употреблять с осторожностью.

Ирина Бережная отметила, что ежедневно можно есть не более 500 граммов арбуза – это два куска. По словам диетолога, обычно люди употребляют гораздо больше, однако если это происходит разово, то нет ничего страшного.

Врач в беседе с RT призвала людей с сахарным диабетом и проблемами с почками с осторожностью относиться к данному продукту и не злоупотреблять им.

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