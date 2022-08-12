Врач Соломатина: арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, поскольку в роли основного приёма пищи это нагрузка на организм

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в беседе с радио Sputnik, что арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, поскольку в роли основного приёма пищи это большая сахарная нагрузка на организм.
Соломатина призвала не есть арбуз «килограммами», поскольку он содержи много калорий, а также сахара. Она рекомендовала не заменять основные приемы пищи, например, обед, арбузом, а также поделилась рекомендованной нормой бахчевых в день.
«Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное», – отметила Соломатина.
Такой перекус может достигать 4 раз в день, тогда калорийность будет в порядке, организм не будет нагружаться.
«Это адекватная доза, например, между завтраком и обедом, вместо полдника, может быть, потом еще и вечерком, перед дискотекой или прогулкой, чтобы эти сахара сжечь», – уточнила Елена Соломатина.
Также врач упомянула те состояния здоровья людей, при которых арбуз можно употреблять либо аккуратно, либо вообще нельзя. Например, к таким заболеваниям относятся камни и песок в почках, заболевания со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, декомпенсированный сахарный диабет и другое.