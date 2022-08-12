Специалисты назвали полезный для сердца и сосудов соус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 августа 2022, 15:18

Фото: stockvault.net

Специальны рассказали об итальянском соусе, который полезен для здоровья сердца, об этом сообщают «Народные новости». В Генуе придумали пикантную заправку на основе оливкового масла, пармезана, базилика, кедровых орехов и чеснока.

Песто— низкокалорийный и содержащий мононенасыщенные жирные кислоты соус. В нем небольшое количество холестерина, поэтому он не вредит сосудам и сердцу. Помимо того, такая заправка богата витамином Е, который способствует молодости кожи.

Благодаря употреблению соуса песто снижается риск появления злокачественных опухолей и улучшается активность работы мозга. Помимо этого его ещё можно использовать в качестве профилактики сахарного диабета.