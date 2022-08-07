Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Здоровье 13+

Сомнолог Черкасова заявила, что переедание на ночь негативно влияет на качество сна

, 08:31

Сомнолог Черкасова заявила, что переедание на ночь негативно влияет на качество сна
кровать, https://unsplash.com/photos/n3T1gBYgkJo

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала в рамках беседы с журналистами, что поздний ужин, а также вечернее переедание оказывают негативное влияние на качество сна.

Переедание на ночь, по словам Софии Черкасовой, заставляет организм человека выполнять "дневную работу" в ночные часы. Сомнолог в беседе с RT уточнила, что у тела очень много задач, которые необходимо выполнить в темное время суток. Переваривание пищи отвлекает организм от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, а также от сканирования на дисфункции.

Более того, по словам эксперта, чрезмерное употребление пищи может затруднять процесс засыпания.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика