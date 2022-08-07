Сомнолог Черкасова заявила, что переедание на ночь негативно влияет на качество сна

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7 августа 2022, 08:31

кровать, https://unsplash.com/photos/n3T1gBYgkJo

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала в рамках беседы с журналистами, что поздний ужин, а также вечернее переедание оказывают негативное влияние на качество сна.

Переедание на ночь, по словам Софии Черкасовой, заставляет организм человека выполнять "дневную работу" в ночные часы. Сомнолог в беседе с RT уточнила, что у тела очень много задач, которые необходимо выполнить в темное время суток. Переваривание пищи отвлекает организм от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, а также от сканирования на дисфункции.

Более того, по словам эксперта, чрезмерное употребление пищи может затруднять процесс засыпания.