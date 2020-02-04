Сомнолог раскрыл секреты успешного старения и долголетия

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4 февраля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Высыпаться – главная рекомендация специалистов по организации правильного отдыха. В современных условиях, когда люди вынуждены сокращать время сна, сомнолог София Черкасова советует начать ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше обычного времени. Это даст два часа полноценного сна в неделю.

Второй совет – это не отсыпаться в выходные. «Все хорошо в меру, – сказала она на XVIII Ассамблее. – Есть такое правило – в выходные нужно вставать не позднее, чем на два часа по сравнению с будними днями. Если мы пересыпаем в выходные, мы имитируем перелет на несколько часовых поясов на запад. А потом в понедельник – полет на восток. Это стресс для организма», - подчеркнула специалист.