Врач Малиновская призвала отказаться от фанатизма при занятиях спортом

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2 августа 2022, 14:01 Источник: Общественная служба новостей

кроссовки, гантели, https://unsplash.com/photos/fS3tGOkp0xY

Врач Светлана Малиновская в разговоре с журналистами во вторник, 2 августа, заявила о вреде резкого отказа от занятий спортом, который является важной составляющей здорового образа жизни.

Светлана Малиновская заявила, что при любых тренировках необходимо не переборщить, поскольку рано или поздно организм адаптируется к упражнениям и становится более выносливым, вследствие чего приходится увеличивать нагрузки.

Врач в разговоре с Общественной службой новостей заметила, что с течением времени временем у человека может выработаться зависимость от спорта, поэтому в период отмены физнагрузок он может ощущать подавленность и даже впасть в депрессию.

В случае резкого отказа от спорта организм может повести себя "неблагодарно" и начать запасать жир.

Малиновская призвала забыть о фанатизме во время тренировок и относиться к себе более бережно.