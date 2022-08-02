Врач Малиновская призвала отказаться от фанатизма при занятиях спортом

Врач Светлана Малиновская в разговоре с журналистами во вторник, 2 августа, заявила о вреде резкого отказа от занятий спортом, который является важной составляющей здорового образа жизни.
Светлана Малиновская заявила, что при любых тренировках необходимо не переборщить, поскольку рано или поздно организм адаптируется к упражнениям и становится более выносливым, вследствие чего приходится увеличивать нагрузки.
Врач в разговоре с Общественной службой новостей заметила, что с течением времени временем у человека может выработаться зависимость от спорта, поэтому в период отмены физнагрузок он может ощущать подавленность и даже впасть в депрессию.
В случае резкого отказа от спорта организм может повести себя "неблагодарно" и начать запасать жир.
Малиновская призвала забыть о фанатизме во время тренировок и относиться к себе более бережно.