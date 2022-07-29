Сомнолог Ковальзон заявил, что дневной сон не играет роли в профилактике болезней

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29 июля 2022, 14:06 Источник: Общественная служба новостей

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Доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон в рамках разговора с представителями СМИ в пятницу, 29 июля, заявил, что польза дневного сна для взрослых людей не является очевидной.

Владимир Ковальзон подчеркнул, что к вопросу сна следует подходить индивидуально. Сомнолог уточнил, что некоторым людям дневной сон показан, поскольку он позволяет восстановить силы и умственные способности при сильном утомлении, однако он должен длиться не более 45 минут.

Ковальзон в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что некоторым взрослым людям отдых днем только мешает и сбивает их с привычного ритма.

Специалист добавил, что дневной сон не играет особой роли в профилактике болезней.