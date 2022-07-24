Диетолог Соломатина предупредила о вреде продающейся на пляжах еды

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24 июля 2022, 07:58

кукуруза, Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в воскресенье, 24 июля, предупредила о вреде еды, которая обычно продается на пляжах.

Елена Соломатина обратила внимание на то, что никто не может представить, в каких условиях готовят еду для отдыхающих. Диетолог в беседе с RT допустила, что бывают чистоплотные разносчики закусок, однако санитарных книжек у них никто не требует.

Эксперт отметила, что к качеству еды также есть много вопросов, в частности, к беляшам, которые жарятся в чадящем масле, и являются "страшно канцерогенными". Более того, никто не может сказать, как хранились продукты.

Соломатина призвала помнить, что при употреблении такой пищи возможно возникновение болей в животе, диареи, рвоты, также существует риск заразиться коронавирусом или гепатитом.