Диетолог Круглова заявила, что в день можно съедать не более 30 грамм сушек

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в разговоре с журналистами, какое количество сушек можно употреблять в пищу каждый день.
Наталья Круглова обратила внимание на то, что сушки, которые так любят многие россияне, не содержат много пищевых волокон и витаминов. В основном данный продукт "пустой", человек получает в результате его употребления лишь углеводы.
Диетолог в разговоре с Радио Sputnik порекомендовала не съедать в сутки более 20-30 граммов сушек, приготовленных из муки высшего сорта. Эксперт призвала воспринимать данный продукт как десерт и употреблять его редко.
Круглова, однако, заметила, что сушки из цельнозерновой муки гораздо полезнее, вследствие чего их можно есть больше.