Диетолог Круглова заявила, что в день можно съедать не более 30 грамм сушек

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20 июля 2022, 08:38 Источник: Радио Sputnik

сушки, Viktor Chernov/Russian Look

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в разговоре с журналистами, какое количество сушек можно употреблять в пищу каждый день.

Наталья Круглова обратила внимание на то, что сушки, которые так любят многие россияне, не содержат много пищевых волокон и витаминов. В основном данный продукт "пустой", человек получает в результате его употребления лишь углеводы.

Диетолог в разговоре с Радио Sputnik порекомендовала не съедать в сутки более 20-30 граммов сушек, приготовленных из муки высшего сорта. Эксперт призвала воспринимать данный продукт как десерт и употреблять его редко.

Круглова, однако, заметила, что сушки из цельнозерновой муки гораздо полезнее, вследствие чего их можно есть больше.