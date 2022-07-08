Диетолог Гинзбург заявил, что потеря аппетита в жару является нормальным поведением организма

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8 июля 2022, 09:50 Источник: Радио Sputnik

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург заявил, что нет ничего плохого в снижении аппетита в жаркое время года, однако, следует насторожиться, если жара спала, а желание есть не вернулось.

Михаил Гинзбург отметил, что когда человек ест, часть его энергии освобождается в виде тепла, что служит для тела сигналом о необходимости прекращения употребления пищи. Жаркая погода влияет на теплообразование, вследствие чего летом люди хотят есть меньше, чем зимой.

Диетолог в беседе с Радио Sputnik заметил, что не стоит заставлять себя есть в жару. Лучше пить больше воды, что станет для организма сезонным детоксом. Если жаркий период закончился, а аппетит не вернулся, то лучше обратиться к врачу и пройти обследование, так как этот симптом может быть признаком целого ряда заболеваний.