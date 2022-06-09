Врач-эндокринолог Калошина заявила, что с перееданием из-за стресса можно справиться при помощи корректировки режима питания

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9 июня 2022, 12:39

пончики, Фотограф: Khairul Onggon: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/908177/

Эндокринолог Мария Калошина в рамках разговора с представителями СМИ утром в четверг, 9 июня, рассказала, как справиться с приступами острого голода, которые зачастую провоцируются стрессом.

Мария Калошина заявила, что в первую очередь следует нормализовать режим питания и принимать пищу в одно и то же время. Кроме того, важно не забывать об употреблении полезных жиров, которые, в частности, содержатся в авокадо и орехах. Врач в беседе с Общественной службой новостей, однако, заметила, что достаточно небольшой горсти, а также призвала помнить, что это калорийный продукт.

Калошина порекомендовала один раз в неделю устраивать себе "праздник живота" и есть пиццу, шашлык или другие вкусные, но не слишком полезные продукты. Важно не делать этого вечером.

Эндокринолог добавила, что повышенный аппетит может говорить о сбоях в организме, в частности, о диабете, сильном стрессе или плохом сне.