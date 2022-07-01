Врач-терапевт Ярцева заявила, что чувство недосыпа летом связано с длинным световым днем

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с журналистами рассказала, что многие россияне в летний период страдают от дефицита сна из-за одного фактора, который влияет на их физиологическое состояние.
По словам Ирины Ярцевой, недосып летом объясняется влиянием солнечного света на организм человека. Врач уточнила, что в это время года продолжительность светового дня в России очень велика.
В беседе с Радио Sputnik медик подчеркнула, что свет заставляет человека активизироваться и не позволяет ему спать, даже если глаза закрыты. Ярцева посоветовала летом ложиться в кровать как можно раньше, чтобы организм успел восстановиться до появления первых солнечных лучей.