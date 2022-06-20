Диетолог Перевалова предупредила, что некоторые виды мороженого – это «химическая бомба»

Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с журналистами предупредила, что разные виды мороженого могут сильно отличаться по составу – некоторые лакомства содержат вредные для здоровья ингредиенты.
Ольга Перевалова отметила, что производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если продукт сделан из натурального молока, сливок и сахара, то он будет дорого стоить. Чтобы снизить цену в десерт добавляют молочный жир, усилители вкуса, красители и консерванты, что превращает мороженое в настоящую "химическую бомбу".
Диетолог в беседе с Радио Sputnik порекомендовала отдавать предпочтение летнему лакомству, изготовленному из натуральных молочных продуктов, или обратить внимание на фруктовый лед, сделанный из сока.