Диетолог Перевалова предупредила, что некоторые виды мороженого – это «химическая бомба»

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20 июня 2022, 08:29 Источник: Радио Sputnik

мороженое, https://unsplash.com/photos/cLpdEA23Z44

Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с журналистами предупредила, что разные виды мороженого могут сильно отличаться по составу – некоторые лакомства содержат вредные для здоровья ингредиенты.

Ольга Перевалова отметила, что производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если продукт сделан из натурального молока, сливок и сахара, то он будет дорого стоить. Чтобы снизить цену в десерт добавляют молочный жир, усилители вкуса, красители и консерванты, что превращает мороженое в настоящую "химическую бомбу".

Диетолог в беседе с Радио Sputnik порекомендовала отдавать предпочтение летнему лакомству, изготовленному из натуральных молочных продуктов, или обратить внимание на фруктовый лед, сделанный из сока.